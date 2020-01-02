Cкончался знаменитый белорусский прыгун. Он был конкурентом Яака Уудмяэ

Валюкевич был конкурентом нашего Яака Уудмяэ, выигравшего золото Олимпиады-1980 в тройном прыжке.

"Белорусский прыгун очень сильно провел предолимпийский сезон и считался лидером сборной СССР, - отметил в разговоре с Delfi Уудмяэ. В 1979 году он выиграл зимний чемпионат СССР с мировым рекордом 17.29, затем победил на первенстве Европы в закрытом помещении, а за год до Олимпиады выиграл Спартакиаду народов СССР. Однако на Олимпийских играх в Москве Валюкевич не выступал из-за травмы колена".

"Он был моложе меня на четыре года, но у нас были нормальные и ровные отношения", - добавил Уудмяэ.