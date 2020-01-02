Cкончался знаменитый белорусский прыгун. Он был конкурентом Яака Уудмяэ
Печальная новость пришла из Беларуси. Накануне Нового года скончался знаменитый белорусский легкоатлет Геннадий Валюкевич. Ему был 61 год.
Печальная новость пришла из Беларуси. Накануне Нового года скончался знаменитый белорусский легкоатлет Геннадий Валюкевич. Ему был 61 год.
Валюкевич был конкурентом нашего Яака Уудмяэ, выигравшего золото Олимпиады-1980 в тройном прыжке.
"Белорусский прыгун очень сильно провел предолимпийский сезон и считался лидером сборной СССР, - отметил в разговоре с Delfi Уудмяэ. В 1979 году он выиграл зимний чемпионат СССР с мировым рекордом 17.29, затем победил на первенстве Европы в закрытом помещении, а за год до Олимпиады выиграл Спартакиаду народов СССР. Однако на Олимпийских играх в Москве Валюкевич не выступал из-за травмы колена".
"Он был моложе меня на четыре года, но у нас были нормальные и ровные отношения", - добавил Уудмяэ.
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