Что происходит? Шведский спорт сотрясает один допинг-скандал за другим

Сначала попалась на допинге чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2016 Йенни Франссон. Затем "залетел" победитель декабрьского чемпионата Европы по легкоатлетическому кроссу Робел Фсиха.

Несколько лет назад за нарушение антидопинговых правил была дисквалифицирована норвежская лыжница Тереза Йохауг, которая вынуждена была пропустить зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Тогда больше всех злорадствовали шведы. Теперь, похоже, пришла очередь "радоваться" норвежцам.

Победитель чемпионата Европы 2018 года по легоатлетическому кроссу норвежец Филип Ингебригтсен рассказал, что давно подозревал шведского бегуна в махинациях.

"Я просмотрел результаты. В 2018 году я выиграл у него полторы минуты на дистанции 10 км. В 2019 году уже он меня обогнал на минуту. Мы спросили лидеров шведской сборной: "Откуда он взялся, что он сделал?" Они ответили, что он отлично потренировался на высоте. Потом оказалось, что его вообще полтора года в Швеции не было".

Третий допинг-случай произошел также в легкой атлетике. По информации

Dagens Nyheteri спортсмен сдал положительную допинг-пробу 17 декабря.