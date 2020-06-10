10.06.2020, 21:10
Что происходит? Еще один культурист внезапно ушел из жизни
Мир культуризма продолжает нести потери. В возрасте 35 лет в США скончался Брайан Мэй.
Мир культуризма продолжает нести потери. В возрасте 35 лет в США скончался Брайан Мэй.
Американский культурист умер на прошлой неделе, но причина смерти не была обнародована.
Во время коронавирусного кризиса скончались уже 8 представителей культуризма. Некоторые из них покончили жизнь самоубийством.
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