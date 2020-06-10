10.06.2020, 21:10

Что происходит? Еще один культурист внезапно ушел из жизни


EST
Küünal, küünla kustumine
Foto: Argo Ingver

Мир культуризма продолжает нести потери. В возрасте 35 лет в США скончался Брайан Мэй.

Американский культурист умер на прошлой неделе, но причина смерти не была обнародована.

Во время коронавирусного кризиса скончались уже 8 представителей культуризма. Некоторые из них покончили жизнь самоубийством.

Читайте также: