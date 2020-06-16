Что объединяет силламяэского боксера, чемпиона Олимпиады и спортсменку-красавицу?

В этом списке 6 человек: боксер Сергей Банов (мельдоний), культурист Артур Седов (анаболические стероиды), культурист Олег Федоров (остарин), лыжный тренер Андрус Веэрпалу (кодекс ВАДА), культуристка Элизе Петерсон (кленбутерол) и несовершеннолетний спортсмен-штангист (анаболические стероиды).

Запрет распространяется на все виды спорта

Раньше процедура обнародования попавшихся на допинге спортсменов выглядела иначе. Если возникало подозрения в нарушении допинг-правил, спортсмен получал временную дисквалификацию, но общественность об этом информировали только после обвинительного решения Дисциплинарной коллегии ЭОК.

Однако месяц назад Эстонская антидопинговая служба решила обнародовать полный список нарушителей антидопинговых правил. Самый известный в списке временно отстраненных - двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Андрус Веэрпалу, замешанный в скандале с использованием кровяного допинга.

По словам главы Эстонского антидопингового агентства Хенна Валлимяэ, кардинальное изменение было вызвано несколькими факторами. "Во-первых, так поступают антидопинговые службы многих стран. Во-вторых, новый кодекс ВАДА четко дает понять, что запрет в одном виде спорта действует и в другой спортивной дисциплине", - сказал Валлимяэ.

Одной из побудительных причин для оглашения списка временно отстраненных стал эпизод с Веэрпалу. На прошлогоднем чемпионате мира по лыжному спорту он был замешан в скандале с использованием кровяного допинга. В отношении лыжного тренера проводится расследование, однако в это время он участвовал в соревнованиях по лыжероллерам и, несмотря на временный запрет на тренерскую деятельность, помогал своим детям на лыжных соревнованиях.

"Веэрпалу вынудил нас распространить запрет на все соревнования", - признал глава Эстонского антидопингового агентства.

Культуристка не признает вины

Другой случай связан со спортсменкой-красавицей Элизе Петерсон. В 2017 году она переписала таблицу рекордов Эстонии в тяжелой атлетике, а затем посвятила себя культуризму. В прошлом году допинг-проба спортсменки дала положительный тест на кленбутерол и она получила временный запрет на спортивную деятельность.