26.08.2019, 18:08

Чиновники Минспорта Украины подозреваются в хищении более 300 тысяч долларов при закупке лекарств


rus.delfi.ee
EST 5
Чиновники Минспорта Украины подозреваются в хищении более 300 тысяч долларов при закупке лекарств
Фото: DELFI

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что чиновники Министерства молодежи и спорта страны организовали схему хищения бюджетных средств при закупке лекарств и медицинских препаратов.

”Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждения ”Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий ”Укрспортобеспечения” в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты на сумму более 8 млн гривен (более 320 тысяч долларов — прим. RusDelfi).

В рамках уголовного производства задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. К тому же, часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн гривен и поставлено под угрозу выступление на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции.

Сейчас главному врачу Минспорта сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения”, — говорится в пресс-релизе СБУ.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: