17.11.2020, 23:55

Чемпиону Олимпиады грозит 20 лет за педофилию. Он работает в полиции


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Чемпиону Олимпиады грозит 20 лет за педофилию. Он работает в полиции
Conseslus KiprutoAFP

Победитель Олимпиады-2016 на дистанции 3000 метров с препятствиями Консеслус Кипруто может получить длительный тюремный срок за педофилию. Кенийского легкоатлета обвинили в интимной связи с 15-летней девочкой.

Если вина Кипруто будет доказана, то ему придется провести в тюрьме не менее 20 лет, поскольку пострадавшая была несовершеннолетней.

Интересно отметить, что основным занятием 25-летнего кенийского спортсмена является работа в полиции.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, Кипруто дважды выигрывал чемпионаты мира в стипль-чезе (2017, 2019).

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