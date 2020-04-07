07.04.2020, 20:25

Чемпионка России по плаванию скончалась в 32 года


EST
Küünal, küünla kustumine
KüünalFoto: Argo Ingver

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет.

Спортсменка входила в состав сборной России на двух Олимпиадах – в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП), Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне спортсменке исполнилось бы 33 года.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: