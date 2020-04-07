07.04.2020, 20:25
Чемпионка России по плаванию скончалась в 32 года
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет.
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет.
Спортсменка входила в состав сборной России на двух Олимпиадах – в Афинах-2004 и Пекине-2008.
Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП), Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне спортсменке исполнилось бы 33 года.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Названы сроки завершения вспышки коронавируса в России
Что происходит с заразившимся коронавирусом в первые часы болезни
Итальянский врач описала смерть зараженных коронавирусом
Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук