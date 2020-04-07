Чемпионка России по плаванию скончалась в 32 года

Спортсменка входила в состав сборной России на двух Олимпиадах – в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания (ВФП), Верещагина ушла из жизни после продолжительной болезни. В июне спортсменке исполнилось бы 33 года.

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