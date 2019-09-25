Чемпионка мира заявила, что покинет Россию в случае отстранения РУСАДА за допинг

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Мария Ласицкене Фото: Scanpix

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что покинет Россию и будет тренироваться в другой стране, если будет доказан факт фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.