Чемпионка Европы Катрина Лехис приняла неожиданное решение

"Мое желание - пробиться на Олимпиаду. Для этого нужны изменения, - сказала Лехис. - Анализировала свои выступления и результаты. Я хочу быть на самой вершине. Чувствую, что мне нужен для тренировок новый подход и мотивация".

"Следующее решение было нелегким, но для меня это возможность двигаться дальше. Сообщаю, что заканчиваю совместную работу со своим тренером Хелен Нелис-Наукас. Благодарна ей за вклад в мое развитие и за все то, что она сделала для меня за эти годы.

"С кем начну совместную работу - не могу еще сказать, переговоры идут с с разными специалистами как из Эстонии, так и иностранными тренерами. О своем будущем в отношении нового тренера сообщу не позднее 10 сентября", - добавила Лехис.