03.09.2019, 15:55

Чемпионка Европы Катрина Лехис неожиданно рассталась с тренером


rus.delfi.ee
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Katrina Lehis ja Helen Nelis-Naukas.Foto: Margus Pahv

Прошлогодняя чемпионка Европы по фехтованию на шпагах Катрина Лехис сообщила о завершении совместной работы со своим многолетним тренером Хелен Нелис-Наукас.

"Мое желание - пробиться на Олимпиаду. Для этого нужны изменения, - сказала Лехис. - Анализировала свои выступления и результаты. Я хочу быть на самой вершине. Чувствую, что мне нужен для тренировок новый подход и мотивация".

"Следующее решение было нелегким, но для меня это возможность двигаться дальше. Сообщаю, что заканчиваю совместную работу со своим тренером Хелен Нелис-Наукас. Благодарна ей за вклад в мое развитие и за все то, что она для меня за эти годы сделала.

"С кем начну совместную работу - не могу еще сказать, переговоры идут с с разными специалистами как из Эстонии, так и иностранными тренерами. О своем будущем в отношении нового тренера сообщу не позднее 10 сентября", - добавила Лехис.

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