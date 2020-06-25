Чемпионка Европы и мира скончалась после рождения ребенка

Три недели назад титулованная спортсменка стала матерью. Роды протекали очень тяжело. Из-за осложнений Бобана впала в кому. Попытки медиков спасти жизнь спортсменке не увенчались успехом.

Последний крупный турнир для Бобаны был чемпионат Европы, проходивший в конце февраля - начале марта в польском Вроцлаве. Будучи беременной, спортсменка завоевала две золотые медали в личном и командном первенстве, напоминает Стрелковый союз Сербии.

Власти сербского города Бор, где родилась 8-кратная чемпионка Европы, объявили трехдневный траур.