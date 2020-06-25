Чемпионка Европы и мира скончалась после рождения ребенка

Чемпионка Европы и мира в стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в минувшие выходные после родов. Своего малыша 30-летняя сербка так ни разу и не увидела.
Три недели назад титулованная спортсменка стала матерью. Роды протекали очень тяжело. Из-за осложнений Бобана впала в кому. Попытки медиков спасти жизнь спортсменке не увенчались успехом.
Последний крупный турнир для Бобаны был чемпионат Европы, проходивший в конце февраля - начале марта в польском Вроцлаве. Будучи беременной, спортсменка завоевала две золотые медали в личном и командном первенстве, напоминает Стрелковый союз Сербии.
Власти сербского города Бор, где родилась 8-кратная чемпионка Европы, объявили трехдневный траур.
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