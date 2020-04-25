25.04.2020, 13:55

Чемпионат России завершен. Эстонский легионер остался без медали


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CSKA
CSKAFoto: Stanislav Krasilnikov/TASS

Федерация гандбола России из-за пандемии коронавируса досрочно завершила сезон. Итоговая расстановка команд определена по итогам предварительного этапа - чемпионом объявлены "Чеховские медведи".

В российской Суперлиге выступал эстонский легионер Денер Яанимаа, перебравшийся зимой с Украины в московский "Спартак". В регулярке красно-белые заняли четвертое место, но перед плей-офф "Спартак" неожиданно переименовали в ЦСКА.

Под новым названием армейский клуб так и не сыграл ни одного официального матча.

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