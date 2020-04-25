Чемпионат России завершен. Эстонский легионер остался без медали

В российской Суперлиге выступал эстонский легионер Денер Яанимаа, перебравшийся зимой с Украины в московский "Спартак". В регулярке красно-белые заняли четвертое место, но перед плей-офф "Спартак" неожиданно переименовали в ЦСКА.

Под новым названием армейский клуб так и не сыграл ни одного официального матча.