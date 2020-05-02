Чемпионат мира по покеру переносится в интернет. Первый турнир 3 мая

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Pokker Rekvisiidid Foto: Tambet Kask

Ежегодно проводимый в Лас-Вегасе чемпионат мира по турнирному покеру World Series of Poker (WSOP) из-за пандемии коронавируса переносится на интернет-платформу покерной сети GGPoker Network.