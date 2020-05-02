02.05.2020, 13:30
Чемпионат мира по покеру переносится в интернет. Первый турнир 3 мая
Ежегодно проводимый в Лас-Вегасе чемпионат мира по турнирному покеру World Series of Poker (WSOP) из-за пандемии коронавируса переносится на интернет-платформу покерной сети GGPoker Network.
3-31 мая состоится серия WSOP Super Circuit Online с призовым фондом 100 млн долларов. В рамках этой онлайн-серии состоятся 18 чемпионских турниров, победители которых получат перстни WSOP Circuit.
В Эстонии стратегическим партнером покерной сети GGPoker Network является OlyBet.
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