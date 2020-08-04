Чемпионат Европы по триатлону в Эстонии отменен из-за коронавируса

"Учитывая ситуацию в Европе, вызванную пандемией Covid-19, и рост ограничений на въезд в Эстонию, организаторы не могут обеспечить присутствие всех спортсменов и равную конкуренцию", - отмечается в пресс-релизе оргкомитета соревнований.

Впервые за 35 лет

Исходя из этого, было принято решение об отмене чемпионата Европы еще до составления стартовых списков участников.

"Впервые за 35 лет чемпионат Европы отменен. Мы сообщаем об этом с глубоким сожалением, - сказал президент Европейского союза триатлона Ренато Бертранди. - Выражаем глубокую признательность Эстонскому союзу триатлона и организатору соревнований MTÜ Sportlik Eesti, которые проделали большую подготовительную работу. Надеемся, что они выдвинут свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы в 2021 году.

Медали останутся на память?

Чемпионат Европы по триатлону должен был пройти в Тарту 28-30 августа. За медали намеревались поспорить юниоры, любители и профессионалы.

Ранее в эстонский МИД за содействием в получении разрешения на въезд в Эстонию для спортсменов и тренеров обращалась Федерация триатлона России.

Накануне открытия соревнований в Тарту должен был пройти конгресс Европейского союза триатлона.