26.05.2020, 18:05

Чемпион Украины по бодибилдингу в 26 лет совершил суицид


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Foto: Argo Ingver

Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством.

26-летний спортсмен повесился из-за неудач на работе и проблем в личной жизни, сообщает "Обозреватель".

В 2012 году Шкодзинский выиграл молодежный чемпионат Украины (U-18). В последнее время он работал тренером в Тернополе.

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