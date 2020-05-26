26.05.2020, 18:05
Чемпион Украины по бодибилдингу в 26 лет совершил суицид
Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством.
Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством.
26-летний спортсмен повесился из-за неудач на работе и проблем в личной жизни, сообщает "Обозреватель".
В 2012 году Шкодзинский выиграл молодежный чемпионат Украины (U-18). В последнее время он работал тренером в Тернополе.
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