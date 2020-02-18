Чемпион СССР и его беременная жена убиты на рынке. Убийца застрелился

52-летнего Янголенко и 34-летнюю Ефимову расстрелял из охотничьего карабина 63-летний Фазиль Бахрамов, сообщает "Русский Запад". Трагедия произошла на глазах 13-летнего сына супружеской пары.

Расстреляв супругов, Бахрамов решил свести счеты с жизнью и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения он скончался в реанимации.

Все участники кровавой драмы торговали на рынке. Между Янголенко и Бахрамовым был давний конфликт. В 2015 году бывший горнолыжник в ходе драки сломал оппоненту нос. Судебное дело был прекращено, поскольку Янголенко возместил материальный и моральный ущерб, заплатив пострадавшему 45 000 рублей (примерно 650 евро).

Весной прошлого года Янголенко обратился с заявлением в полицию, поскольку эмоциональный и вспыльчивый Бахрамов угрожал ему убийством. Однако уголовное дело тогда не было заведено.