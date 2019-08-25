Чемпион мира: Власти США вредят своим собственным детям

По словам гроссмейстера, он вынужден отказаться от поездки в США из-за проволочек в американском посольстве, которые граничат с издевательством.

"Поскольку я ехал с единственной целью - посетить свою школу, которая работает четвертый год в Нью-Йорке, то они лишили своих детей возможности встретиться со мной, - сказал Карпов. - Вопрос не в том, что я еду удовольствие получать, а я еду обучать американских ребят. И там сенаторы вступились, написали письмо, и им ответили: "Вы не в свое дело лезете, мы занимаемся этим вопросом". Такого хамства я не слышал в отношении сенаторов.

Они же в Москве издевательство устроили над россиянами: в других городах дают свободно [визу], а в Москве заявили, что до 300 дней могут принимать решение. До следующего года я в Америку не поеду. У меня лагерь всегда проходит в течение десяти дней летом" - отметил Карпов.