Чемпион мира: Власти США вредят своим собственным детям
Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, решил отказаться от поездки в свою собственную шахматную школу и обвинил в этом власти США.
Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, решил отказаться от поездки в свою собственную шахматную школу и обвинил в этом власти США.
По словам гроссмейстера, он вынужден отказаться от поездки в США из-за проволочек в американском посольстве, которые граничат с издевательством.
"Поскольку я ехал с единственной целью - посетить свою школу, которая работает четвертый год в Нью-Йорке, то они лишили своих детей возможности встретиться со мной, - сказал Карпов. - Вопрос не в том, что я еду удовольствие получать, а я еду обучать американских ребят. И там сенаторы вступились, написали письмо, и им ответили: "Вы не в свое дело лезете, мы занимаемся этим вопросом". Такого хамства я не слышал в отношении сенаторов.
Они же в Москве издевательство устроили над россиянами: в других городах дают свободно [визу], а в Москве заявили, что до 300 дней могут принимать решение. До следующего года я в Америку не поеду. У меня лагерь всегда проходит в течение десяти дней летом" - отметил Карпов.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Эксперты рассказали, как заряжать смартфон правильно
Мать подростка-убийцы вела дневник
Родственница рассказала о проблемах убитой под Ульяновском семьи
Меркель поставили диагноз в Германии