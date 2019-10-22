Чемпион мира по снукеру Селби: тренируюсь 5-6 часов в день

Профессиональный игрок в снукер, трехкратный чемпион мира Марк Селби рассказал Eurosport, как сохранять спокойствие во время игры.
– Ронни О’Салливан как-то сказал: ”Чтобы выигрывать турниры, вы должны играть как Селби”. Слышали ли вы такую формулировку от него и думаете ли вы, что действительно ввели в снукер ваш фирменный стиль игры?
– Да нет, я просто показываю тот снукер, который подходит мне. Конечно, многие бы хотели играть как О’Салливан — быстро и при этом максимально естественно, но далеко не у всех получается. Все разные, кому-то необходимо больше работать, и игра приобретает естественную механику только после долгих тренировок. Когда все выглядит здорово и естественно, иногда может проскочить мысль, что тренировки не важны. В моем случае есть понимание, что без упорной работы результатов не будет. Я тренируюсь по 5-6 часов в день, чтобы иметь шансы на успех на каждом турнире.
– Вы совершали потрясающие камбэки в финалах чемпионатов мира — против Ронни в 2014-м, против Джона Хиггинса в 2017-м. Вы в большей степени стайер, нежели спринтер?
– Думаю, что дело в психологической устойчивости. Отец говорил мне никогда не сдаваться, на любой стадии матча, независимо от того, сколь велико отставание от соперника. Пока последний шар не сыгран, игра не окончена. Поэтому даже если оппонент впереди на 4-5 фреймов, я не сдаюсь до последнего шара.
– Вы всегда выглядите спокойным во время матчей. Так оно и есть или иногда внутри вас все кипит, когда проигрываете?
– Стараюсь быть спокойным, но все равно ты нервничаешь ближе к развязке матча или непосредственно до его начала. Большую часть игры я довольно спокоен и хорошо справляюсь с эмоциями.
– Вы говорили, что отец никогда не заставлял вас играть в снукер. Это было ваше взвешенное решение стать профессионалом?
– Отец всегда хотел, чтобы я занимался тем, что приносит удовольствие, независимо от того, был бы это снукер, другой вид спорта или даже другая работа в принципе. Он никогда не давил с выбором в пользу снукера, не заставлял играть. Он видел, что есть талант и предрасположенность к снукеру, но позволял мне делать то, что я хочу. Но когда я начал играть в снукер, я уже понимал, что это то, чем я хочу заниматься в жизни.
– Увлекались ли вы другими видами спорта в детстве?
– Самую малость. Играл немного в футбол в школьные годы, но не на высоком уровне. В целом я люблю спорт, люблю смотреть гольф, теннис, но не могу сказать, что хорош в этих видах. Со снукером все же другая история.
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