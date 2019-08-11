Чемпион мира по шахматам отказался ехать в Россию

Магнус и Фабиано сослались на занятость и недовосстановление после изнуряющего матча за шахматную корону, который состоялся в конце 2018 года.

Между тем, турнир в Ханты-Мансийске является очень сильным по составу участников. Кубок мира пройдет в столице Югры с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составит 1,6 млн долларов. Победитель получит 110 000 долларов. Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.

Победителем прошлого Кубка мира, который проходил в 2017 году в Тбилиси, стал Левон Аронян из Армении, обыгравший в финале китайца Дина Лижэня. Аронян в первом раунде турнира 2019 года сыграет с египтянином Эссамом Эль-Гинди, Дин Лижэнь, занимающий третье место в рейтинге FIDE, — с Шоном Прессом из Папуа — Новой Гвинеи.

Полный список пар первого раунда можно посмотреть здесь.