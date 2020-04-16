Чемпион мира неожиданно проиграл 16-летнему подростку
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджа — 7,5:8,5.
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) сенсационно проиграл в финале онлайн-турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджа — 7,5:8,5.
Формула турнира была такова: 128 участников сражались по нокаут-системе в трехминутных партиях. Во время игры они должны были вслух делиться своими мыслями со зрителями в онлайне.
"Надо отдать должно Алирезе — он невероятно силен", — заявил Карлсен после проигрыша.
Титул победителя турнира принес Фируздже и солидный денежный приз — юному гроссмейстеру был выписан чек на 14 000 долларов.
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