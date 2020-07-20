Чемпион мира: год назад я сравнил российскую легкую атлетику с "Титаником". Так и вышло

"Год назад я сравнил ситуацию в легкой атлетике с Титаником. К сожалению слова оказались пророческими. Теперь нам только остаётся наблюдать, кто выстоит, а кто уйдёт под воду. Для себя я чётко принял решение, продолжать тренироваться и быть готовым всегда. Нельзя опускать руки и поддаваться паники. Не хочу уходить в негатив, нас все равно никто не слушает и даже не пытается. Мы однозначно не можем повлиять на эту ситуацию, поэтому думаю, что надо изменить на неё взгляд. Так случилось и точка. Дальше будет дальше", — написал Меньков.

Российская легкая атлетика оказалась на грани изгнания из международного спортивного сообщества. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пропустила дедлайн по уплате штрафа $5 млн, выписанного ей головной международной федерацией — World Athletics. Это являлось одним из ключевых пунктов в протоколе восстановления и так давно находящейся под санкциями ВФЛА. Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА, который занимал менее полугода.