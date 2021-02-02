02.02.2021, 19:05

Чемпион Финляндии по культуризму умер в 27 лет

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Johannes Loima
Johannes LoimaFoto: Delfi/Soome Kulturismi Liit/Instagram

Финский союз культуризма сообщил о смерти 27-летнего культуриста Йоханнеса Лойма.

Лойма дважды выигрывал чемпионат Финнляндии в весовой категории до 90 кг (2018, 2019). Он завоевал еще несколько наград на различных турнирах.

"Йоханнес был измучен трудностями и не получил вовремя помощь. Его семья хочет открыто говорить об отношении к психическим заболеваниям и улучшении услуг в области психического здоровья. Семья просит приватности в своей скорби", - сообщается в некрологе Финского союза культуристов.

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