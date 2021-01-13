Чехия и США отказались от участия в чемпионате мира

В Египте начался чемпионат мира по гандболу. За несколько часов до стартового свистка от участия в мировом первенстве из-за коронавирусных проблем отказались сборные Чехии и США.
В сборной Чехии у 21 члена делегации были зафиксированы положительные тесты. В составе американской команды 18 случаев заражения.
Международная федерация гандбола, похоже, была готова к такому развитию событий. Чехию заменила Северная Македония, а вместо американцев в Египте выступит сборная Швейцарии.
Впрочем, не исключено, что придется искать еще одну замену. Вспышка коронавируса зафиксирована в сборной Кабо-Верде.
В финальном турнире чемпионата мира впервые сыграют 32 команды, которые на первом этапе разбиты на 8 групп. В следующий раунд турнира выйдут три лучшие команды из каждой группы.
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