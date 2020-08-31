Бывший российский вице-премьер лишил Россию единоличной победы на Олимпиаде

Однако индийцам удалось опротестовать результат второго матча. У двух индийских шахматистов закончилось время - и причиной этого стали глобальные проблемы с интернетом.

В результате Международная шахматная федерация (ФИДЕ), главой которой является бывший заместитель главы правительства России Аркадий Дворкович, решила вручить золотые медали обеим командам после апелляции Индии.

"Конечно, мы рассчитывали, что будет определен один победитель - это же не фестиваль, а спорт, но в той ситуации, которая сложилась, индийцы подали апелляцию, обосновав свою позицию тем, что сбои интернета носили глобальный характер", - сказал Дворкович агентству ТАСС.

Дворкович также уточнил, что сам принял решение о присуждении золотых медалей сразу двум командам, поскольку комиссия по апелляциям не смогла прийти к единогласному решению.

"Это, к сожалению, неизбежные проблемы, которые сопровождают такой глобальный онлайн-турнир, - цитирует Дворковича ТАСС. - Проблема с интернетом коснулась не только одной команды. А сегодняшние сбои были не только на шахматных платформах, а затронули и другие сферы".

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