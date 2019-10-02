Бывший наставник сборной Эстонии нашел новую работу в России

Минувшей весной "Кузбасс" под руководством финна Туомаса Саммельвуо впервые выиграл чемпионат России. Этот успех не остался незамеченным. Финский специалист был назначен главным тренером сборной России и петербургского "Зенита".

Крецу приступит к работе в "Кузбассе" на этой неделе. С ним заключено однолетнее соглашение. "Добро пожаловать в Кемерово, Георге!" - так приветствовал румынского специалиста официальный сайт "Кузбасса".

Крецу имеет опыт работы в России. В 2017 году он некоторое время возглавлял белгородское "Белогорье".

В сборной Эстонии Крецу работал с 2014 года. Под его руководством эстонские волейболисты дважды выиграли Евролигу.