Бывший наставник сборной Эстонии нашел новую работу в России

Покинувший сборную Эстонии по волейболу после неудачного выступления на чемпионате Европы Георге Крецу нашел новое место работы. 51-летний румынский специалист подписал контракт с кемеровским "Кузбассом".
Минувшей весной "Кузбасс" под руководством финна Туомаса Саммельвуо впервые выиграл чемпионат России. Этот успех не остался незамеченным. Финский специалист был назначен главным тренером сборной России и петербургского "Зенита".
Крецу приступит к работе в "Кузбассе" на этой неделе. С ним заключено однолетнее соглашение. "Добро пожаловать в Кемерово, Георге!" - так приветствовал румынского специалиста официальный сайт "Кузбасса".
Крецу имеет опыт работы в России. В 2017 году он некоторое время возглавлял белгородское "Белогорье".
В сборной Эстонии Крецу работал с 2014 года. Под его руководством эстонские волейболисты дважды выиграли Евролигу.
Видео: обрушение моста на Тайване
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Власти Чечни честно сообщили о заболевании Кадырова
Убивает все подряд. Известно, почему шиповник запретили