18.08.2019, 10:23

Бывший чемпион UFC примет решение о дальнейшей карьере после разговора с женой


rus.delfi.ee
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Даниэль Кормье
Даниэль КормьеФото: ufc.com

Сегодня ночью американец Даниэль Кормье проиграл соотечественнику Стипе Миочичу нокаутом в четвертом раунде в поединке за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе и лишился чемпионского пояса.

"Мне нужно поговорить с женой, мы должны принять обоснованное решение о том, что мне нужно делать дальше", — сказал 40-летний Кормье.

Даниэль Кормье провел 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения. Поражение от Миочича стало первым в карьере Кормье в этой весовой категории. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

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