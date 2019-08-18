Бывший чемпион UFC примет решение о дальнейшей карьере после разговора с женой

"Мне нужно поговорить с женой, мы должны принять обоснованное решение о том, что мне нужно делать дальше", — сказал 40-летний Кормье.

Даниэль Кормье провел 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения. Поражение от Миочича стало первым в карьере Кормье в этой весовой категории. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.