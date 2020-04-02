Букмекерские конторы принимают ставки на коронавирус
Букмекерские конторы в России, оборот которых в последнее время значительно упал, ищут варианты заработать деньги во время пандемии коронавируса.
Букмекерские конторы в России, оборот которых в последнее время значительно упал, ищут варианты заработать деньги во время пандемии коронавируса.
Букмекерская компания Betcity предлагает несколько ставок на тему коронавируса. Одно из предложений звучит так. Сумеет ли Всемирная организация здравоохранения объявить о создании вакцины от COVID-19 до 31 декабря 2020 года?
Положительный ответ оценивается коэффициентом 1,32. Котировка на отрицательный результат 3,10.
Из европейских стран футбольное первенство продолжает проводить только Беларусь. Там сыграно два тура. Главная неожиданность турнира - слабый старт многократного чемпиона страны БАТЭ, который проиграл оба стартовых поединка. По оценке российских букмекеров, оборот ставок на матчи белорусского первенства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 14 раз!
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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