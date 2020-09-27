Боттас стал победителем гонки Гран-при России, Квят — восьмой

Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, а замкнул тройку лидеров другой гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который получил сразу два штрафа. Он был наказан по пять секунд за то, что дважды нарушил процедуру отработки старта, проводя ее в неположенном месте.



Чемпионат мира

10-й этап

”Гран-при России”

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.34.00,364

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 7,729

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 22,729

4. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 30,558

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 52,065

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.02.186

7. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.08.006

8. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1.08.740

9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29.766

10. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.37.860

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

17. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

Не финишировали: Карлос Сайнс (Испания, McLaren), Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 205. 2. Валттери Боттас — 161. 3. Макс Ферстаппен — 128. 4. Ландо Норрис — 65. 5. Александр Албон — 64. 6. Даниэл Риккьярдо — 63. 7. Шарль Леклер — 57. 8. Ленс Стролл — 57. 9. Серхио Перес — 56. 10. Пьер Гасли — 45. 11. Карлос Сайнс — 41. 12. Эстебан Окон — 36. 13. Себастьян Феттель — 17. 14. Даниил Квят — 14. 15. Нико Хюлькенберг — 6. 16. Антонио Джовинацци — 2. 17. Кими Райкконен — 2. 18. Кевин Магнуссен — 1. 19. Ромен Грожан — 0. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 366. 2. Red Bull — 192. 3. McLaren — 106. 3. Racing Point — 104. 5. Renault — 99. 6. Ferrari — 74. 7. AlphaTauri — 59. 8. Alfa Romeo — 4. 9. Haas — 1. 10. Williams — 0