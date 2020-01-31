Боролись до конца. Сборная Эстонии шокировала датских болельщиков

В середине встречи датчане вели в счете 5:3. Эстонская команда в третьем периоде сумела догнать соперника - 5:5, но скандинавы снова вышли вперед.

На последних минутах мяч не покидал зону датской команды. Штурм сборной Эстонии увенчался успехом. За 6 секунд до конца поединка Артур Окружко сравнял счет - 6:6.

Скандинавы были разочарованы таким исходом встречи. После двух туров Эстония и Дания набрали по 3 очка, но у нашей команды лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей мячей.

В заключительном туре сборная Эстонии 1 февраля сыграет с одним из аутсайдеров турнира Исландией. Право выступления на декабрьском чемпионате мира в Финляндии напрямую получит победитель группового турнира.