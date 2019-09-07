БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Осенний забег выиграл украинец

Вторым финишировал представитель Швеции Отман Найт-Хаммоу (+0.07). Замкнул тройку призеров кениец Ибрагим Мукунга (+0.26). Лишь одну секунду ему проиграл лучший эстонский бегун Карел Хуссар, занявший четвертое место.

Среди женщин лучшей была представительница Эстонии Лийна Чернов - 34.20. В общем зачете она заняла 12-е место.

Осенний забег нынче проводился уже в 20-й раз. Для участия в нем зарегистрировались около 9000 любителей бега и ходьбы.

Субботнюю программу Таллиннского марафона открыли днем детские забеги. Они собрали рекордное количество участников - на старт вышли 4430 юных любителей бега. Традиционного набора конфет, вручаемого на финише, на этот раз хватило не всем.

В воскресенье состоится Таллиннский марафон на 42 195 метров (старт будет дан в 09:00).