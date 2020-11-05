Боевая ничья! Россия и Украина не выявили победителя в Минске

В первом туре отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу сборная России сыграла вничью с Украиной - 27:27 (16:13). Поединок прошел на нейтральной площадке в Минске.
За три минуты до конца матча россияне были впереди - 26:24, но украинцы сумели восстановить равновесие.
Повторная встреча соперников пройдет также в белорусской столице - она состоится 7 ноября. В этой отборочной группе выступают также сборные Чехии и Фарерских островов.
Эстонские гандболисты в стартовом поединке отборочного турнира чемпионата Европы проиграли в гостях Австрии - 28:31 (16:16). Выступающая в этой же группе Германия победила дома Боснию и Герцеговину - 25:21 (9:13). Следующий поединок эстонские гандболисты проведут дома с Германией.
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