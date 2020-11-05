Боевая ничья! Россия и Украина не выявили победителя в Минске

За три минуты до конца матча россияне были впереди - 26:24, но украинцы сумели восстановить равновесие.

Повторная встреча соперников пройдет также в белорусской столице - она состоится 7 ноября. В этой отборочной группе выступают также сборные Чехии и Фарерских островов.

Эстонские гандболисты в стартовом поединке отборочного турнира чемпионата Европы проиграли в гостях Австрии - 28:31 (16:16). Выступающая в этой же группе Германия победила дома Боснию и Герцеговину - 25:21 (9:13). Следующий поединок эстонские гандболисты проведут дома с Германией.