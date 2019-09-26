26.09.2019, 12:25

Боец MMA умерла в 32 года

 (1)
rus.delfi.ee
EST 4
Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

Американская боец смешанного стиля (MMA) Кэти Коллинс скончалась в возрасте 32-х лет.

Смерть Коллинс стала следствием аневризмы головного мозга. Состояние спортсменки ухудшилось 20 сентября, в пятницу, после чего у нее случились инсульт и несколько припадков. Американки не стало 25 сентября. Коллинс воспитывала двух детей. О смерти бойца сообщил ее тренер Джей Ти Тилли.

Свой последний поединок Коллинс провела в июне 2018 года. Она потерпела третье поражение к ряду после подписания контракта с Legacy Fighting Alliance. До этого боец выступала в Bellator.

Всего за карьеру Коллинс одержала семь побед и потерпела пять поражений. Американка выступала под прозвищем ”Красный дракон”.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: