Боец Александр Емельяненко отрицает вину за изнасилование

В 2014 году в отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании домработницы. С 2015 по 2016 год он отбывал наказание в местах лишения свободы. После освобождения он вернулся к боям.

”Я не этого не совершал. Все ведь помнят, что мои интересы столкнулись с интересами одних влиятельных людей. Если вы помните, первая проститутка была уличена во лжи, тогда дело закрыли. А потом появилась вторая. Знаете, после таких заявлений, которые тянут на особо тяжкую статью, обвиняемого берут под арест.

Мне вменяли изнасилование, потому что судебное разбирательству по этому делу закрытое: материалы дела, обвинение не выходят за пределы суда. Поэтому так и сделали”, — заявил Емельяненко.

Спортсмен также отметил, что якобы подставившие его люди никак не связаны с ММА.