"Благодаря таким, как Власов, я не говорю, что сделал себя сам". Шварценеггер написал пост благодарности умершему советскому штангисту

"Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" — просто слово. Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам. Этот человек был не только замечательным атлетом — он был потрясающим мыслителем: говорил о поэзии и политике как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он говорил, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей планеты и верил, что настоящая сила исходит из слов. Он был действительно уникален, и я надеюсь, что каждый из нас найдёт в его жизни своё вдохновение. Мне повезло знать его лично, и мне его не хватает. Мои мысли — с ним и с его семьёй", - написал "железный Арни".

Долгие годы Власов был кумиром юного австрийского спортсмена, о чем сам Шварценеггер неоднократно упоминал в интервью и подтвердил в ходе личной встречи с Власовым.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

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