Без бумажки ты букашка. Новоселов и Сильдару останутся без премии

"Тренерскую профессию надо ценить. Те, кто не имеет свидетельства о квалификации, не могут больше рассчитывать на получение звания лучший тренер года и премий за медали своих подопечных", - сказал генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес.

"Знахари" дают результат

Речь идет о солидных суммах: в случае победы на Олимпиаде наставник получает 50 000 евро, премиальные за золото чемпионата мира 20 000 евро.

Список тренеров без бумажки впечатляет. В число "знахарей" входит дипломированный специалист Тартуского университета Алар Сейм, который помог своему сыну Марту завоевать серебро чемпионата мира по тяжелой атлетике. Истек срок квалификационного свидетельства и у двукратного чемпиона мира по фехтованию Николая Новоселов, который тренирует победительницу чемпионата Европы Катрину Лехис.

Не может платить премию ЭОК и Тынису Сильдару, который привел свою дочь Келли к золотому триумфу на чемпионате мира в лыжном фристайле. У Сильдару-старшего нет образования и тренерского свидетельства.

На зарплату ЭОК не покушается

Чтобы получить квалификационное свидетельство 3-й категории (помощник тренера), Сильдару необходимо пройти курс общего обучения (30 часов), специализацию (30 часов), обучение по оказанию первой помощи (16 часов) и сдать экзамены.

С общими предметами проблем нет, но кто в Эстонии может обучать Сильдару по специальности, если в стране только один тренер по фристайлу с квалификационным свидетельством самой низкой категории?

Правда, лишать тренеров без бумажки зарплаты Олимпийский комитет пока не планирует.