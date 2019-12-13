Бензин - 70 центов, прическа - 150 долларов. Звезда эстонского спорта рассказала о жизни в Канаде

Знаменитая Яника Мельдер была идеалом успеха и красоты для тысяч юных гимнасток. Начиная от ее собственной дочери Кармель, которая начала заниматься гимнастикой в двухлетнем возрасте, и кончая малышами, которые делают сегодня первые гимнастические шаги под руководством Яники в Торонто.

В Канаде нравится все

"Эвелин Куп, основательница художественной гимнастики в Канаде, приглашала меня в Торонто еще в 1988 году, когда я входила в состав сборной СССР, - вспоминает Яника. - Тогда я не обсуждала это предложение - в то время я еще даже в университет не поступила. Но 6 лет назад, когда почувствовала, что устала от постоянной тренерской работы, села на самолет и улетела в Торонто. Эвелин Куп было в то время за 80 лет и у нас был план помочь ей руководить гимнастическим клубом".

"Мне нравится в Канаде все! За исключениема тренерской работы. Тренировка обычно длится четыре часа с одной паузой для приема пищи. Однако маленькие канадские девочки хотят кушать и пить через каждые полчаса! Такие разговоры отнимают настроение от любой тренировки", - отмечает Мельдер.

Дочка - чемпионка Канады

Дочь Яники 22-летняя Кармель Каллемаа (неоднократный призер чемпионатов Эстонии) входит в сборную Канады по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

У Яники в Канаде теперь свой гимнастический клуб. "День Кармель выглядит так: 6 часов она тренируется со сборной Канады, а затем идет к нам в клуб еще на 4 часа работать тренером. Детям она, конечно, нравится - молодая и красивая! В 2019 году Кармель стала чемпионкой Канады в групповых упражнениях", - подчеркивает Яника.