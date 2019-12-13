13.12.2019, 21:00

Бензин - 70 центов, прическа - 150 долларов. Звезда эстонского спорта рассказала о жизни в Канаде


Майре Аунасте
EST 2
Carmel Kallemaa ja Janika Mölder
Carmel Kallemaa ja Janika MölderFoto: erakogu

"Приключение, которое мы предприняли с семьей, открывает нам глаза и делает нас сильнее", - говорит чемпионка мира по художественной гимнастике в составе сборной СССР Яника Мельдер, перебравшаяся в 2013 году на постоянное местожительство в Канаду.

Знаменитая Яника Мельдер была идеалом успеха и красоты для тысяч юных гимнасток. Начиная от ее собственной дочери Кармель, которая начала заниматься гимнастикой в двухлетнем возрасте, и кончая малышами, которые делают сегодня первые гимнастические шаги под руководством Яники в Торонто.

В Канаде нравится все
"Эвелин Куп, основательница художественной гимнастики в Канаде, приглашала меня в Торонто еще в 1988 году, когда я входила в состав сборной СССР, - вспоминает Яника. - Тогда я не обсуждала это предложение - в то время я еще даже в университет не поступила. Но 6 лет назад, когда почувствовала, что устала от постоянной тренерской работы, села на самолет и улетела в Торонто. Эвелин Куп было в то время за 80 лет и у нас был план помочь ей руководить гимнастическим клубом".

"Мне нравится в Канаде все! За исключениема тренерской работы. Тренировка обычно длится четыре часа с одной паузой для приема пищи. Однако маленькие канадские девочки хотят кушать и пить через каждые полчаса! Такие разговоры отнимают настроение от любой тренировки", - отмечает Мельдер.

Дочка - чемпионка Канады
Дочь Яники 22-летняя Кармель Каллемаа (неоднократный призер чемпионатов Эстонии) входит в сборную Канады по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

У Яники в Канаде теперь свой гимнастический клуб. "День Кармель выглядит так: 6 часов она тренируется со сборной Канады, а затем идет к нам в клуб еще на 4 часа работать тренером. Детям она, конечно, нравится - молодая и красивая! В 2019 году Кармель стала чемпионкой Канады в групповых упражнениях", - подчеркивает Яника.

Семья на первом месте
"Своей жизнью довольна и счастлива, - признается тренер. - Приоритет для меня - семья. Знаю много тренеров в мире, у которых семейная модель не работает. Многие мужья не понимают, почему жена все выходные занята работой. Мне с Каупо повезло - делаем одно дело. Люди гоняются за миллионами, но этот миллион не спасет, если семейная жизнь не в порядке".

Яника продолжает: "В Торонто мы снимаем дом в 25 километрах от центра. Цены на жилье и услуги в Канаде высокие. Еда намного дороже, чем в Эстонии. Однако литр бензина стоит 70 центов. Поход в парикмахерскую обойдется женщине в 150 долларов".

В январе 50-летний юбилей
Яника благодарит супруга Каупо за кулинарное искусство. Когда женщина возвращается вечером домой, стол уже накрыт и горят свечи.

Сын также пошел в отца. Отмечающий скоро 16-летие Карл-Аксель учится в 10-м классе - он основательно налегает на учебу, а спортом занимается для себя.

В начале января Янике исполняется 50 лет. Как собирается она его отмечать? Как-никак первый юбилей. "Не собираюсь праздновать. Я не большой любитель вечеринок. К тому же я не чувствую себя 50-летней".

-
Читайте также: