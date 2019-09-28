Барьерист Расмус Мяги пробился в финал чемпионата мира
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в финал забега на 400 метров с барьерами пробился рекордсмен Эстонии Расмус Мяги.
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе в финал забега на 400 метров с барьерами пробился рекордсмен Эстонии Расмус Мяги.
В полуфинале он обновил свой лучший результат сезона, заняв в забеге третье место - 48,93. Мяги пробился в финал - он состоится 30 сентября - с последним восьмым результатом. Лучшее время в полуфинале показал победитель предыдущего чемпионата мира норвежец Карстен Варнхольм - 48,28.
В субботу на старт вышел еще один представитель Эстонии дискобол Мартин Куппер. К сожалению, пройти квалификацию он не сумел. В лучшей попытке он совершил бросок на 62.10, заняв в итоге 19-е место среди 32 участников. Лучший результат в квалификации показал серебряный медалист предыдущего чемпионата мира швед Даниэль Столь - 67.88.
Во второй день чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре будут разыграны 5 комплектов медалей. Наибольший интерес представляет финал спринтеров в беге на 100 метров (начало в 22:15).
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