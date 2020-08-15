Балта выиграла чемпионат Балтии. Поддержит ли ее почин Миротворцева?

В первый день турнира эстонские легкоатлеты победили в четырех видах программы - Ксения Балта (100 метров), Лаура Маахик (300 м/пр), Тийдрек Нурме (5000 м) и женская сборная Эстонии в эстафете 4х100 м.

В субботу легкоатлеты начнут выяснять отношения в Огре. Первыми отправятся на дистанцию ходоки. За эстонскую команду в женской ходьбе на 5000 метров выйдет на старт рекордсменка страны Екатерина Миротворцева.