19.02.2021, 22:15
Балта, Назаров и Патюк выступят на чемпионате Эстонии в Ласнамяэ
20-21 февраля в Ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдет чемпионат Эстонии в закрытом помещении.
20-21 февраля в Ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдет чемпионат Эстонии в закрытом помещении.
В чемпионате страны выступят сильнейшие легкоатлеты страны - Ксения Балта, Карл-Эрик Назаров, Диана Сууманн, Екатерина Патюк...
Из-за коронавирусных ограничений чемпионат Эстонии в Ласнамяэ пройдет без зрителей.
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