19.02.2021, 22:15

Балта, Назаров и Патюк выступят на чемпионате Эстонии в Ласнамяэ


EST
Amsterdami EM kergejõustikus
Ksenija BaltaFoto: Rauno_Volmar

20-21 февраля в Ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдет чемпионат Эстонии в закрытом помещении.

В чемпионате страны выступят сильнейшие легкоатлеты страны - Ксения Балта, Карл-Эрик Назаров, Диана Сууманн, Екатерина Патюк...

Из-за коронавирусных ограничений чемпионат Эстонии в Ласнамяэ пройдет без зрителей.

Читайте также: