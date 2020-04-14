Балта, Эмбрих и Эндрексон решили продлить спортивную карьеру на год

Правда, никто из них пока не обеспечил себе право выступления на Олимпийских играх в Токио.

Трудная задача для Балты

33-летняя Балта должна выполнить норматив в прыжках в длину - 6.82. Последний раз такой дальний прыжок лучшая легкоатлетка Эстонии совершала в 2010 году. Правда, пробиться в Токио можно будет и по рейтингу результатов.

Однако на прошлой неделе Всемирная легкая атлетика из-за пандемии коронавируса приостановила период выполнения квалификационных норм до 1 декабря 2020 года. Это означает, что результаты, показанные в период с 6 апреля по 30 ноября на каких-либо соревнованиях, не зачтутся как нормативы для участия в Олимпийских играх и не войдут в мировой рейтинг, публикация которого также приостановлена.

В женской шпаге выросла конкуренция

39-летняя Эмбрих может рассчитывать на олимпийскую поездку только в случае попадания квартета сборной Эстонии на Игры.

Несколько лет назад состав четверки шпажисток на титульных топ-турнирах не вызывал сомнений, а Эмбрих была железобетонной участницей, но теперь на место в сборной Эстонии претендуют, как минимум, 5 шпажисток.

На днях глава Оргкомитета Олимпиады в Токио заявил, что никаких гарантий проведения ОИ-2020 в следующем году пока нет.