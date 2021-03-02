Багамка Шона и эстонец Майкель о первой встрече: "Это было не так романтично"

Майкель с Шоной учились и тренировались в Университете Джорджии (США). Они относились к лучшим спортсменам учебного заведения, поэтому их встреча была только вопросом времени.

Майкель Уйбо вспомнил, что на первом курсе университета он стоял с Шоной в очереди на медосмотр, поэтому до романтики тогда было далеко.

"Мои первые слова, кажется, были такие: "О, это девушка, у который личный рекорд на 400 метров лучше моего", - сказал Майкель.

Шона сначала не поняла, что имел в виду Майкель: "Я была немного сбита с толку и не понимала, как этот парень попал в университетскую команду, если он бежит медленнее меня", - сказала Шона. Только позже она поняла, что Майкель занимается многоборьем.

28-летний Майкель Уйбо - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в 10-борье. Его 26-летняя супруга Шона - чемпионка Олимпиады-2016 на дистанции 400 метров и неоднократный призер чемпионатов мира. Спортивная пара поженилась в 2017 году.