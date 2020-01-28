Автогонщики, борец с допингом и энтузиасты спорта. Кто получит госнаграды?
Накануне Дня независимости 114 человек получат государственные награды из рук президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Среди награжденных несколько лиц из мира спорта.
Накануне Дня независимости 114 человек получат государственные награды из рук президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Среди награжденных несколько лиц из мира спорта.
Орденами Белой звезды III класса награжден дуэт чемпионов мира по автоспорту Отт Тянак - Мартин Ярвеоя и член совета Эстонского антидопингового агентства Кристьян Порт.
Известие о награждении профессор Таллиннского университета Порт принял со смешанными чувствами. "Когда мне позвонили журналисты и спросили слышал ли я новость, был в легком замешательстве. Подумал, что случилось нечто ужасное", - признался в разговоре с Delfi Sport награжденный.
Порт считает, что его награждение связано с большим вниманием общественности к борьбе с допингом. Президент своим решением решила подчеркнуть важность борьбы за чистоту спорта.
Спортивные деятели, получившие госнаграды
Орден Белой звезды III класса
Отт Тянак - автогонщик
Мартин Ярвеоя - автогонщик
Кристьян Порт - профессор Таллиннского университета
Орден Белой звезды IV класса
Пааво Кивине - спортивный журналист
Орден Белой звезды V класса
Юхан Анупыльд - энтузиаст молодежного спорта
Николай Ярвеоя - энтузиаст ориентирования
Мерике Кулль - энтузиаст здорового образа жизни
Леон Рейтсак - тренер по борьбе
Тармо Тийслер - спортивный журналист
Юри Воодла - энтузиаст народного спорта
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Первый излечившийся от нового коронавируса рассказал о симптомах
Город Тяньцзинь перешел в "военный режим" жизни
Умер Почетный гражданин Смоленска Федор Комаров