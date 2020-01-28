Автогонщики, борец с допингом и энтузиасты спорта. Кто получит госнаграды?

Орденами Белой звезды III класса награжден дуэт чемпионов мира по автоспорту Отт Тянак - Мартин Ярвеоя и член совета Эстонского антидопингового агентства Кристьян Порт.

Известие о награждении профессор Таллиннского университета Порт принял со смешанными чувствами. "Когда мне позвонили журналисты и спросили слышал ли я новость, был в легком замешательстве. Подумал, что случилось нечто ужасное", - признался в разговоре с Delfi Sport награжденный.

Порт считает, что его награждение связано с большим вниманием общественности к борьбе с допингом. Президент своим решением решила подчеркнуть важность борьбы за чистоту спорта.

Спортивные деятели, получившие госнаграды

Орден Белой звезды III класса

Отт Тянак - автогонщик

Мартин Ярвеоя - автогонщик

Кристьян Порт - профессор Таллиннского университета

Орден Белой звезды IV класса

Пааво Кивине - спортивный журналист

Орден Белой звезды V класса

Юхан Анупыльд - энтузиаст молодежного спорта

Николай Ярвеоя - энтузиаст ориентирования

Мерике Кулль - энтузиаст здорового образа жизни

Леон Рейтсак - тренер по борьбе

Тармо Тийслер - спортивный журналист

Юри Воодла - энтузиаст народного спорта