Австрийский лыжник пожизненно дисквалифицирован за допинг

Лыжник из Австрии Йоханес Дюрр был обвинен в применении допинга во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Спортсмен был отстранен от участия в Играх из-за обнаруженного в допинг-пробе эритропоэтина. Позднее австриец был дисквалифицирован на два года. Но спортсмен не будет обжаловать решение о дисквалификации.
В январе нынешнего года Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках. Также он заявлял, что бывший тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Геральд Хайгель лично предоставлял членам сборной эритропоэтин и знал об использовании кровяного допинга.
Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 15-е место в скиатлоне в 2013 году.
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