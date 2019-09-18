Австрийский лыжник пожизненно дисквалифицирован за допинг

В январе нынешнего года Дюрр в фильме немецкого телеканала ARD рассказал, что регулярно применял допинг, а также использовал переливание крови. Отмечалось, что большая часть махинаций проводилась в Германии. После заявлений Дюрра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках. Также он заявлял, что бывший тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Геральд Хайгель лично предоставлял членам сборной эритропоэтин и знал об использовании кровяного допинга.

Дюрр занял третье место в общем зачете "Тур де Ски" в 2014 году. Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 15-е место в скиатлоне в 2013 году.