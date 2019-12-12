12.12.2019, 09:00

Анетт Контавейт и Хейки Наби - лучшие спортсмены Таллинна 2019 года


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Tallinna parimad sportlased 2019
Tallinna parimad sportlased 2019Foto: Erlend Štaub

Лучшими спортсменами Таллинна признаны борец Хейки Наби и теннисистка Анетт Контавейт.

В уходящем году Наби выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, а Контавейт поднялась на 14-е место в мировом рейтинге. В качестве денежных призов лауреаты получили по 5000 евро.

Лучшая команда года - чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо". В номинации лучший молодой спортсмен победила чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару.

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