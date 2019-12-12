12.12.2019, 09:00
Анетт Контавейт и Хейки Наби - лучшие спортсмены Таллинна 2019 года
Лучшими спортсменами Таллинна признаны борец Хейки Наби и теннисистка Анетт Контавейт.
Лучшими спортсменами Таллинна признаны борец Хейки Наби и теннисистка Анетт Контавейт.
В уходящем году Наби выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, а Контавейт поднялась на 14-е место в мировом рейтинге. В качестве денежных призов лауреаты получили по 5000 евро.
Лучшая команда года - чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо". В номинации лучший молодой спортсмен победила чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару.
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