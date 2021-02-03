Анастасию Коваленко избрали в комитет Международной федерации мотоспорта

”Я рада, что Международная федерация признала мои достижения и совет директоров утвердил мою кандидатуру. Маленькая Эстония добилась своего представительства в руководящих органах очень престижного вида спорта за которым следят люди со всего мира. С учётом того, что в Эстонской федерации было в прошлом году создано женское направление, которое я возглавляю, мы теперь сможем смело рассчитывать на поддержку Международной федерации мотоспорта”, — комментирует Коваленко.

”Наша цель — познакомить с различными дисциплинами и привлечь больше девушек к участию на соревнованиях, будь то хобби или более профессиональный уровень. Я заметила, что с каждым годом все больше женщин сдают на права и интересуются мотоспортом, но не все стремятся на гоночную трассу. На это, безусловно, есть несколько причин — либо незнание, с чего начать, либо страх неудачи. Федерация должна быть промежуточной ступенью, предоставляющая необходимые знания, контакты и обучение, чтобы облегчить переход с уличного вождения на спортивный уровень, а также продвигать молодые таланты. К нашему женскому направлению уже присоединились спортсменки с разных видов мотоциклетного спорта, которые готовы поделиться своим опытом. Надеюсь, что мы сможем развить спорт в Эстонии и вырастить новые таланты, которые могли бы в будущем представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира” добавила Коваленко”.

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