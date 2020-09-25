Анастасия Коваленко стала чемпионкой Италии по мотогонкам

”Это были очень насыщенные и непредсказуемые выходные. Перед финальным этапом я лидировала на 20 очков, но после субботней гонки все изменилось. Во-первых, после этапа Формулы-1 трасса была очень скользкой и много гонщиков падало. Но это оказалось не главной проблемой, потому что на половине дистанции у меня в двигателе что-то взорвалось ия была вынуждена немедленно остановиться. Я получила 0 очков и потеряла лидерство в чемпионате. Так что единственным способом стать победителем сезона — это было выйграть вторую гонку в воскреснье. Я очень благодарна команде, потому что механики работали всю ночь — разобрали весь мотоцикл, установили новый двигатель и построили всё заново. У меня не было возможности протестировать мотоцикл перед новой гонкой, но, к счастью, в все работало: я хорошо стартовала, держала быстрый стабильный темп и улучшила время круга. Благодаря этому мне удалось выиграть гонку и стать чемпионкой 2020 года. На последнем круге мне еще удалось обогнать одного гонщика-мужчину прямо на финишной прямой и выйти на второе место в зачете YSS ”, — комментирует Коваленко.

”Я работала на этот результат несколько лет, часто сталкивалась с неудачами: я была либо третьей в чемпионате, либо вне тройки лидеров, часто сталкивалась с техническими проблемами. В этом сезоне у меня даже не было главного спонсора и зимних сборов. Также я тренируюсь сама, без тренера. Я рада, что, несмотря ни на что, мне наконец удалось реализовать свой потенциал: выиграть пять гонок из шести, а также показать рекорд прохождения круга Мизано и Муджелло записан на мое имя ”, — добавляет Коваленко.

Коваленко выиграла чемпионат с 125 очками, опередив по большему количеству призовых мест итальянку Ирене Брамато, которая также завершила чемпионат с 125 очками. Третье место заняла Беттина Пфистер из Швейцарии с 61 очком.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.