Анастасия Коваленко стала чемпионкой Италии по мотогонкам

В минувшие выходные на трассе Муджелло прошел заключительный этап итальянских соревнований по мотогонкам кубка Yamaha R3 Supersport 300,где были объявлены победители этого сезона. Анастасии Коваленко удалось провести один из лучших своих сезонов в карьере истать чемпионкой открытого чемпионата Италии, несмотря на технические и финансовые сложности.
”Это были очень насыщенные и непредсказуемые выходные. Перед финальным этапом я лидировала на 20 очков, но после субботней гонки все изменилось. Во-первых, после этапа Формулы-1 трасса была очень скользкой и много гонщиков падало. Но это оказалось не главной проблемой, потому что на половине дистанции у меня в двигателе что-то взорвалось ия была вынуждена немедленно остановиться. Я получила 0 очков и потеряла лидерство в чемпионате. Так что единственным способом стать победителем сезона — это было выйграть вторую гонку в воскреснье. Я очень благодарна команде, потому что механики работали всю ночь — разобрали весь мотоцикл, установили новый двигатель и построили всё заново. У меня не было возможности протестировать мотоцикл перед новой гонкой, но, к счастью, в все работало: я хорошо стартовала, держала быстрый стабильный темп и улучшила время круга. Благодаря этому мне удалось выиграть гонку и стать чемпионкой 2020 года. На последнем круге мне еще удалось обогнать одного гонщика-мужчину прямо на финишной прямой и выйти на второе место в зачете YSS ”, — комментирует Коваленко.
”Я работала на этот результат несколько лет, часто сталкивалась с неудачами: я была либо третьей в чемпионате, либо вне тройки лидеров, часто сталкивалась с техническими проблемами. В этом сезоне у меня даже не было главного спонсора и зимних сборов. Также я тренируюсь сама, без тренера. Я рада, что, несмотря ни на что, мне наконец удалось реализовать свой потенциал: выиграть пять гонок из шести, а также показать рекорд прохождения круга Мизано и Муджелло записан на мое имя ”, — добавляет Коваленко.
Коваленко выиграла чемпионат с 125 очками, опередив по большему количеству призовых мест итальянку Ирене Брамато, которая также завершила чемпионат с 125 очками. Третье место заняла Беттина Пфистер из Швейцарии с 61 очком.
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