Анастасия Коваленко признана лучшей спортсменкой года по мотоспорту

Коваленко участвовала в этом году на чемпионате Италии в рамках этапов кубка Yamaha R3, где заняла четвертое место в женском зачёте по итогам сезона.

”Конечно, это большая честь получить титул лучшей спортсменки года, хотя, считаю, что мои результаты в этом сезоне были довольно скромными и, конечно, я ожидала от себя большего. Знаю, что в потенциале могу стабильно финишировать в первой тройке”, — комментирует Коваленко.

”Одним из самых запоминающихся моментов этого сезона стал подиум на трассе Муджелло, где гонка проходила под проливным дождем. К сожалению, в этом году мне пришлось столкнуться с разными техническими неполадками, из за которых не получалось показать реальную скорость и было потеряно много очков. Но в таком спорте всегда присутствует риск, что техника может подвести — это надо понимать и быть психологически к этому готовым. Также количество участников в этом году было больше и уровень выше, чем в прошлом. Зато, опыт и знания, которые я приобрела на всех этапах этого сезона, помогут мне хорошо подготовиться к следующему сезону. Также большое спасибо компании Alexela, благодаря которой я смогла реализовать этот сезон”, — благодарит Коваленко