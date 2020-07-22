Анастасия Коваленко открыла сезон двойной победой в Италии

Мотогонщица Анастасия Коваленко, покинувшая недавно Социал-демократическую партию, успешно выступила на первом этапе мотосерии Yamaha R3 в итальянском Мизано.
Лучшая мотогонщица Эстонии в минувшие выходные выиграла два заезда в женском зачете и захватила лидерство - 50 очков. Всего в женском классе были зарегистрированы для выступления четыре участницы.
"Я очень довольна своим первым стартом в нынешнем сезоне. Мне впервые удалось в Мизано подняться на высшую ступень пьедестала почета и услышать эстонский гимн", - так прокомментировала Коваленко свое выступление в Италии.
“Еще два месяца назад никто не был уверен будут ли в этом году вообще соревнования проводиться. Кроме того, все мои тренировочные сборы в мартебыли отменены и я села на мотоцикл только в мае, когда погода в Эстонии потеплела. Тем не менее, мне удалось показать хорошую скорость в Мизано. Также итальянская команда помогла быстро настроить мотоцикл под мой вес и стиль вождения», - добавила Коваленко.
В общей классификации, где учитываются результаты мужчин, Коваленко после первого этапа идет пятой - 21 очко. Лидерство захватил итальянец Стефано Боргоново - 45 очков.
Следующий старт Коваленко в мотосерии Yamaha R3 запланирован на последнюю декаду августа.
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