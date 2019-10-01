Анастасии Коваленко не хватило всего 0,1 секунды до подиума в Мизано

В минувшие выходные на трассе Мизано прошли итальянские соревнования по мотогонкам в рамках этапов кубка Yamaha R3. Эстонская спортсменка Анастасия Коваленко заняла в женском зачете четвёртое место, уступив третьему месту лишь 0,1 секунды. В общем мужском зачёте Коваленко стала 21-й из 40 участвовавших в соревнованиях гонщиков.
”Конечно, моей целью было финишировать в первой тройке. На протяжении всей гонки мы ехали в одной большой группе, и каждый круг менялись позициями. В какой-то момент я лидировала, но при столкновении с одним гонщиком я выехала за трассу и потеряла время. Финишировала я бок о бок с другим гонщиком, проиграв третьему месту всего 0,1 секунды. До второго места мне не хватило лишь 0,8 секунды”, — сказала Коваленко.
”Также 21-е место в общем зачете с мужчинами тоже неплохой результат, учитывая, что стартовало 40 гонщиков. Но я знаю, что у меня есть потенциал ехать в топ-15. В целом, я довольна выходными, так как мы с командой улучшили настройки мотоцикла. Было очень много падений и аварий, так как трасса была относительно скользкой. Мне чудом удалось избежать падений, хотя моменты были”, — добавила Коваленко.
”Конечно, итальянская команда MotoXracing проделала отличную работу, и я также благодарна моему главному спонсору ALEXELA за возможность выступать в этом чемпионате за такую профессиональную команду”, — говорит Коваленко.
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